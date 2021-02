San Valentino, il video di auguri di Mariah Carey

Poche ore fa la voce di It’s Like That ha pubblicato un filmato che ha immediatamente conquistato il pubblico tanto da contare già oltre un milione di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore. Il video vede la cantante esibirsi con una delle sue canzoni più amate di sempre, ovvero We Belong Together.

We Belong Together: il successo

approfondimento

Mariah Carey, la sorella le fa causa per le rivelazioni nel suo libro

We Belong Together, estratto come secondo singolo dall’album The Emancipation of Mimi, è uno dei brani più famosi nella storia del pop grazie ai numerosi record ottenuti. Infatti, il singolo è stato in grado di raggiungere il gradino più alto del podio della prestigiosa classifica US Billboard Hot100 rimanendoci per ben quattordici settimane consecutive.

La canzone ha trionfato anche alla quarantottesima edizione dei Grammy Awards conquistando due vittorie nelle categorie Best R&B Song e Best Female R&B Vocal Performance.

Inoltre, We Belong Together vanta oltre quattrocentoquarantasette milioni di visualizzazioni su YouTube grazie al videoclip ufficiale e quattro dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di quattro milioni di copie sul suolo a stelle e strisce.