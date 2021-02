“The Meaning of Mariah Carey” è al centro delle accuse dei fratelli della popstar che ora puntano ad una causa milionaria per l’immenso disagio emotivo causato Condividi:

Guai per Mariah Carey (FOTO) a causa della sua autobiografia “The Meaning of Mariah Carey” pubblicata nel 2020. La popstar è stata citata in giudizio dalla sorella Alison per 1,25 milioni di dollari perché sostiene le abbia causato "immenso disagio emotivo". Secondo quanto riferito da Alison, Mariah Carey ha mentito spudoratamente raccontando vicende di fantasia. In particolare la popstar ha affrontato il suo travagliato rapporto con la sorella in un particolare capitolo dove sostiene che la sorella Alison “le aveva dato del Valium, ha cercato di venderla ad un pappone e le ha lanciato una tazza di tè bollente causandole ustioni di terzo grado”. Un racconto sconvolgente e che secondo la sorella Alison è stato inventato "per promuovere le vendite del suo libro" non offrendo "prove a sostegno" delle sue affermazioni. Questo si evince dai documenti legali ottenuti da TMZ.

L’accusa di Alison alla popstar approfondimento Mariah Carey festeggia i 30 anni di carriera con 16 vinili Oltre all’accusa riguardante quanto scritto nell’autobiografia, Mariah Carey è stata attaccata dalla sorella perché consapevole del danno che le avrebbe causato dati i suoi traumi personali e i problemi di salute. Alison è sieropositiva ed è stata arrestata in passato per favoreggiamento della prostituzione, inoltre nei documenti legali afferma che il danno ricevuto le ha portato problemi anche nella lotta all’abuso di alcool, una sfida che le ha permesso di essere sobria per "molto tempo". Secondo l’accusa, sfruttando il suo status di personaggio pubblico, Mariah Carey avrebbe attaccato volontariamente la sorella consapevole di poterla farla franca. Infatti Alison soffre anche di disturbi della colonna vertebrale e deve fare i conti con una lesione cerebrale traumatica, problemi di memoria a breve termine e problemi alla vista. Per questo chiede il risarcimento per "l'inflizione intenzionale di immenso disagio emotivo causato dall'umiliazione pubblica senza cuore, viziosa, vendicativa, spregevole e totalmente inutile della sorella maggiore già profondamente danneggiata dell'imputato".