Mariah Carey festeggia i 30 anni di carriera con 16 vinili

Per celebrare i 30 anni di carriera, l’artista statunitense ha condiviso con i suoi fan l’apertura di 16 dei suoi album su vinile rimasterizzato

Tre decenni di carriera meritano di essere festeggiati al meglio. Così Mariah Carey (FOTO), cinque volte vincitrice dei Grammy Awards, ha condiviso con i suoi fan un video su Instagram, un viaggio nostalgico attraverso 16 dei suoi album presentati su vinile rimasterizzato. L’artista 50enne ha scritto sui social: “Ho appena ricevuto il primo lotto delle mie uscite in vinile # MC30 e ho deciso di darvi una recensione completa. Tutto è semplicemente fantastico, sono entusiasta di poter festeggiare così. Non lo faccio mai ma mi andava di scoprire con voi i vinili”. Ha così mostrato le iconiche copertine degli album e i loro dischi con colori abbinati. La collezione include i suoi album Emotions, MTV Unplugged, Music Box, Merry Christmas, Daydream, Butterfly, Rainbow, Charmbracelet, The Emancipation of Mimi, E = MC2, Memoirs of an Imperfect Angel, Merry Christmas II You, Me. Me. I am Mariah... The Elusive Chanteuse e Caution.

La hit “All I Want for Christmas Is You” e lo speciale di Natale approfondimento Mariah Carey, le canzoni più famose Dopo aver conquistato il primo posto a distanza di 26 anni, Mariah Carey torna nuovamente in classifica con la hit “All I Want for Christmas Is You” e questa settimana ha già raggiunto la 29esima posizione della Billboard Hot 100. Proprio in vista del Natale 2020, Mariah Carey ha annunciato “Mariah Carey's Magical Christmas Special”, in arrivo il 4 dicembre su Apple TV+. Lo speciale prevede la partecipazione di Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Tiffany Haddish, Billy Eichner e Jermaine Dupri. Presenti anche i figli di Mariah Carey. L’artista collaborerà con Ariana Grande e Jennifer Hudson per il singolo principale e il video musicale dello speciale “Oh Santa!”, in uscita il 4 dicembre su tutte le piattaforme di streaming.