Mariah Carey annuncia il suo show di Natale

Mariah Carey annuncia che le vacanze di Natale inizieranno ufficialmente con una produzione epica intitolata Mariah Carey's Magical Christmas Special , che debutterà a livello globale venerdì 4 dicembre su Apple TV+. Mariah ha convocato una formazione speciale di superstar: da T iffany Haddish a Billy Eichner, da Ariana Grande a Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris , tutti invitati a prendere parte a questo evento unico nel suo genere. Tra le apparizioni speciali sono previsti anche i gemelli di Mariah Carey, Marocchino e Monroe. Costretto ad affrontare una carenza di allegria natalizia, il Polo Nord sa che c'è solo una persona che può salvare la situazione: la grande amica di Babbo Natale, Mariah Carey! Combinando nello spettacolo musicale danze e animazioni rivoluzionarie, l'indiscussa Regina del Natale entra in azione per ricreare l'atmosfera di fest e rendere così nuovamente felice il mondo intero.

approfondimento

Walt Disney, lo spot di Natale che ha commosso il pubblico

Il singolo della colonna sonora e il nuovo video musicale Oh Santa!, scritto da e con Mariah Carey che si esibisce con Ariana Grande e Jennifer Hudson, sarà distribuito da Sony Music e pubblicato da Apple Music. La colonna sonora dello speciale è piena di nuove interpretazioni ed includerà anche Snoop Dogg e Jermaine Dupri come ospiti aggiuntivi, oltre a una nuova versione di Sleigh Ride. La colonna sonora sarà disponibile il 4 dicembre esclusivamente su Apple Music e su tutte le altre piattaforme dall'11 dicembre. Apple Music celebrerà anche l'uscita dello speciale di Apple TV+ con una intervista esclusiva realizzata da Zane Lowe il 7 dicembre, in cui la Carey scorrerà la sua playlist di canzoni preferite per il Natale (curata personalmente!) e parlerà del suo album recente e del suo libro di memorie The Meaning of Mariah Carey.