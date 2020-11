Gigi Proietti, l'ultimo regalo è il film "Io sono Babbo Natale"

Edoardo Falcone ha raccontato il suo lavoro con Gigi Proietti in un’intervista rilasciata all’ANSA: “Mi viene subito in mente la sua disponibilità, la grande umiltà con cui affrontava il lavoro. E' anche un monito per tante persone di quest'ambiente che dovrebbero solo imparare da lui"

Edoardo Falcone: “Ero strafelice quando ha accettato”

approfondimento

Gigi Proietti, la figlia Carlotta: “Dolore è forte, è lutto di tutti”

Tanta semplicità prima ancora della straordinaria e inarrivabile professionalità, il regista di Questione di karma ha raccontato l’uomo dietro l’attore: "Come tanti fra noi sono sempre stato un fan appassionato di Gigi Proietti e in più ho avuto la fortuna di conoscerlo in questo ultimo anno e mezzo. La cosa che mi ha colpito di più è stata la sua straordinaria umanità oltre che la professionalità incredibile. Era gentile, educato, sempre disponibile... mi mancherà tantissimo”.

In seguito, il regista ha dichiarato di aver pensato immediatamente a lui per il ruolo nel film: “Scrivendo pensavo già a lui come coprotagonista, insieme a Giallini. Ero strafelice quando ha accettato e adesso non vedevo l'ora di fargli vedere il lavoro finito. Lui è strepitoso in questo personaggio. Mi rimane questo grande dispiacere, non averglielo potuto mostrare”.

Il protagonista della pellicola è Ettore, interpretato da Marco Giallini, ovvero un uomo senza grandi obiettivi nella vita e con l’intenzione di continuare a rubare, nonostante gli anni passati in carcere, ma l’incontro con Nicola, ovvero Gigi Proietti, cambierà le carte in tavola.