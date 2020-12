Mariah Carey, infranto un record su Spotify

Il Natale ha una sola e indiscussa regina: stiamo ovviamente parlando di Mariah Carey che ha messo a segno un nuovo importante traguardo in una carriera lunga oltre tre decenni. Il primato ottenuto dalla popstar sottolinea ancora una volta, come se ce ne fosse ulteriore bisogno, il suo ruolo da grande protagonista nella festa più attesa da grandi e bambini.

Mariah Carey: il record di All I Want For Christmas Is You

L’arrivo delle piattaforme di streaming ha influenzato il settore discografico e nel corso degli anni Spotify ha assunto sempre maggior rilevanza a livello mondiale.

Poche ore fa la voce di It’s Like That ha conquistato un nuovo importante traguardo proprio sul servizio di streaming, infatti l’iconico All I Want For Christmas Is You è divenuto il brano con il maggior numero di riproduzioni in una sola giornata su Spotify grazie a 17.223.000 di streaming.