Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You prima nel Regno Unito

All I Want For Christmas Is You regala un nuovo primato alla cantante che ha commentato su Twitter

All I Want For Christmas Is You è uno dei singoli più venduti a livello internazionale, infatti tutti gli anni la canzone scala le classifiche in ogni angolo del pianeta regalando nuovi record alla voce di Emotions .

Mariah Carey: le parole della cantante

approfondimento

Per Mariah Carey "All I Want For Christmas are biscuits"

La notizia del nuovo primato conquistato da All I Want For Christmas Is You ha fatto il giro dei social, tra le reazioni anche quella della cantante che ha commentato su Twitter: “Sto saltando su e giù davanti all’albero di Natale con i bambini e i cani”.

In seguito, la cantante ha dichiarato: “Sto ascoltando a tutto volume All I Want For Christmas Is You e mando abbracci virtuali a tutti coloro che hanno fatto si che ciò potesse accadere! Vi amo così tanto!!!”.

Il messaggio di Mariah Carey ha immediatamente conquistato il pubblico tanto da contare al momento più di 11.500 like oltre 1.200 retweet.