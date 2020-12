Per Mariah Carey "All I Want For Christmas are biscuits"

La notizia è stata lanciata dal Daily Mail, la voce di All I Want For Christmas Is You è pronta per debuttare nel mondo del food

I gusti annunciati sono chocolate chunk, triple chocolate chunk, heath bar, lemon cooler e spiced oatmeal raisin, questi quelli dell’edizione natalizia: white chocolate cranberry, pumpkin e gingerbread.

In seguito, Robert Earl ha dichiarato: “Visto che Mariah è sinonimo di Natale e festa, faremo in modo che i suoi gusti speciali per le vacanze non siano disponibili soltanto per Natale, ma per tutto l’anno. Per me è stata un’ispirazione lavorare con Mariah nella realizzazione di questo brand da lanciare giusto in tempo per la giornata mondiale dei biscotti e per la stagione natalizia”.