Mariah Carey, è uscito il trailer del suo spettacolo di Natale

La voce di All I Want For Christmas Is You si prepara a portare una ventata di musica e allegria

Il Natale è ormai sinonimo di Mariah Carey. Da oltre due decenni la cantante è la regina indiscussa della festa più amata da grandi e bambini. Poche ore fa la popstar ha pubblicato il trailer ufficiale del suo show che arriverà venerdì 4 dicembre su Apple TV.

Mariah Carey: il video su Instagram approfondimento Mariah Carey festeggia i 30 anni di carriera con 16 vinili È il 1° novembre 1994 quando Mariah Carey pubblica All I Want For Christmas Is You, il resto è storia. Il brano anticipa l’uscita del disco Merry Christmas, divenuto poi uno degli album più popolari nella storia della musica. Nelle scorse ore la cantante (FOTO) ha pubblicato il trailer dell’atteso spettacolo di Natale sul suo profilo Instagram che conta più di nove milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita. Il filmato ha mostrato in anteprima alcune immagini dello spettacolo che potrà contare sulla presenza di numerosi artisti, tra questi Jennifer Hudson e Ariana Grande. Nel giro di poco tempo il video ha fatto il pieno di consensi contando al momento più di 690.000 visualizzazioni.