Mariah Carey rivela di aver realizzato un album rock

The Meaning of Mariah Carey è il titolo del libro che ha fatto il suo debutto sul mercato statunitense nella giornata di martedì 29 settembre. La popstar ha festeggiato l’uscita con una serie di post sui suoi profili social dichiarandosi molto emozionata per questo evento atteso da tempo.

Mariah Carey: i successi

In trent’anni di carriera, Mariah Carey (FOTO) ha influenzato la società dominando le classifiche a livello internazionale e riscrivendo la storia della musica. Dal debutto nel 1990 ai recenti successi, l’artista ha inanellato un record dietro l’altro conquistando anche importanti e prestigiosi riconoscimenti, tra questi cinque Grammy Awards e quindici Billboard Music Awards.

Tra i suoi brani più amati Without You, My All, It’s Like That, Touch My Body e Obsessed.