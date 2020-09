Mariah Carey, pubblicato il video del nuovo singolo Save The Day

La voce di Emotions continua i festeggiamenti per l’importante anniversario, pubblicato il video ufficiale del singolo che fa da apripista al nuovo disco The Rarities, in uscita il 2 ottobre

Un’artista che non ha semplicemente influenzato la storia della musica ma che l’ha completamente rivoluzionata. Mariah Carey continua i festeggiamenti per i suoi trent’anni di carriera.

Poche ore fa la voce di Emotions ha condiviso il video ufficiale di Save the Day, primo brano estratto dal nuovo disco The Rarities che verrà pubblicato il 2 ottobre 2020 . Il brano vede la presenza di Lauryn Hill e un campionamento di uno dei brani che hanno segnato maggiormente gli ultimi decenni, ovvero la versione di Killing Me Softly dei Fugees .

Mariah Carey: le iniziative per i trent’anni anni di carriera

Mariah Carey, il libro sarà suddiviso in quattro parti

In questi mesi la cantante (FOTO) sta tenendo compagnia al pubblico con una serie di iniziative volte a celebrare una carriera costellata di successi, riconoscimenti prestigiosi e milioni di copie vendute. Infatti, poche ore fa Mariah Carey ha annunciato l’uscita di suoi sedici album in esclusive versioni in vinile.

Inoltre, a breve la cantante pubblicherà anche un’autobiografia in cui racconterà tutta la sua vita: dall’infanzia alla popolarità che l’ha resa l’icona mondiale che tutti noi conosciamo oggi.

Nel corso degli anni Mariah Carey ha conquistato pubblico e critica trionfando anche per ben cinque volte ai Grammy Awards, tra le vittorie anche quella nella categoria Best Contemporary R&B Album grazie all’iconico The Emancipation of Mimi, disco in grado di vendere oltre sei milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America.