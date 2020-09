Mariah Carey, svelato il nuovo album e i vinili in arrivo

Poche ore fa la voce di It’s Like That ( FOTO ) ha rivelato la tracklist e la data di uscita del disco The Rarities che vedrà la luce il 2 ottobre .

Parallelamente, Mariah Carey ha rivelato anche la pubblicazione delle versioni in vinile dei suoi quindici dischi di inediti e del nuovo album. L’annuncio ha immediatamente entusiasmato il pubblico tanto da ottenere oltre 9.000 like e più di 3.000 retweet nel giro di poco tempo.

La musica di Mariah Carey ha attraversato tre decenni regalando al pubblico brani e dischi che hanno segnato il mondo discografico, tra questi spiccano gli album Music Box e Daydream, in grado di vendere rispettivamente oltre ventotto e più di venti milioni di copie.

Per quanto riguarda i singoli, troviamo Emotions, Hero, Fantasy, My All e We Belong Together, quest’ultimo certificato con ben quattro dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre quattro milioni di copie.