Mariah Carey festeggia 30 anni di carriera: il video su Instagram

La voce di We Belong Together ha dato il via ai festeggiamenti con un video sul suo profilo Instagram che conta più di nove milioni di follower

Tre decenni di musica, milioni di album venduti, decine e decine di certificazioni conquistate, servirebbero ore, forse giorni, per parlare della carriera di Mariah Carey che ha riscritto la storia della musica imponendosi come una delle artiste di maggior successo di sempre.

Mariah Carey: 30 anni di carriera approfondimento Mariah Carey ieri e oggi: com’è cambiata la cantante È il 15 maggio 1990 quando una ventenne Mariah Carey pubblica Vision of Love non sapendo che da lì a breve la sua vita sarebbe cambiata; la canzone raggiunge la prima posizione della celebre US Billboard Hot 100, il resto è storia. Mariah Carey diventa la prima artista ad avere i suoi primi cinque singoli in cima alla classifica a stelle e strisce, mai nessuno era riuscito in un’impresa del genere. Il disco di debutto, intitolato semplicemente Mariah Carey, rimane in vetta alla Billboard 200 per undici settimane arrivando a vendere oltre nove milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America.