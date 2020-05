Rise Up New York, la raccolta fondi con Mariah Carey, Sting e altri

Parata di stelle per la raccolta fondi “Rise Up New York” condotta da Tina Fey e che ha raggiunto cifre record

Oltre 115 milioni di dollari è la cifra raccolta da “Rise Up New York”, evento virtuale organizzato per sostenere le associazioni che a New York lottano contro la diffusione del Coronavirus. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Solo nello stato sono circa 15 mila le persone decedute a causa del Covid-19, un’emergenza che ha spinto numerosi artisti a partecipare all’evento per dare una mano concreta. Tina Fey è entrata nelle case milioni di utenti dando vita ad uno spettacolo unico nel suo genere per sostenere la più grande organizzazione di lotta contro la povertà dello stato. Le emittenti televisive locali, tra cui WCBS-TV, e le emittenti radiofoniche hanno dato ampio spazio a "Rise Up New York!". Tutte le donazioni fatte forniranno sostegno per cibo, alloggio, salute, servizi legali e istruzione per “aiutare i compagni newyorkesi a costruire le loro vite mentre la città si muove verso la ripresa”.

La suggestiva esibizione di Billy Joel

Sono tantissimi gli artisti che hanno partecipato all’evento, tra i più importanti Bon Jovi, Mariah Carey, Robert de Niro, Cynthia Erivo, Jimmy Fallon, Jake Gyllenhaal, Billy Joel, Jennifer Lopez, Eli Manning, Idina Menzel, Bette Midler, Lin-Manuel Miranda, Julianne Moore, Ben Platt, Chris Rock, Sting e Barbra Streisand. Tutti gli artisti si sono esibiti in particolari location o nelle proprie abitazioni. La performance di Billy Joel è stata trasmessa a Times Square nel classico skyline di New York tristemente vuoto a causa del lockdown. Il cantautore ha scelto di esibirsi in “Miami 2017 (Seen The Lights Go Out On Broadway)”.

Le performance di Mariah Carey e Sting

Mariah Carey (FOTO) ha eseguito la canzone “Through The Rain/Make It Happen”, mentre Sting (5 curiosità sul cantautore) ha cantato “Message in a bottle”. Alcune tra le più importanti stelle di Broadway hanno messo in scena la straordinaria “New York, New York”, mentre Jennifer Lopez ha lasciato un messaggio per la città: “Conosco la tua forza, riuscirà a superare anche questa, ma bisogna avere cura dei nostri bambini. Quasi 400 mila piccoli studenti hanno bisogno del tuo aiuto per la loro educazione”. Messaggi di supporto anche da Trevor Noah e Jimmy Fallon.