Spice Girls, annunciata l'uscita del vinile Forever

Vent’anni e non sentirli. È il novembre 2000 quando Emma Bunton ( FOTO ), Mel C , Mel B e Victoria pubblicano il terzo disco della girl band che ha segnato in modo indelebile la storia della musica pop.

Forever si è rivelato un grande successo conquistando un disco di platino nel Regno Unito per aver venduto più di 300.000 copie, grazie anche ai singoli Goodbye, Holler e Let Love Lead the Way, tutti capaci di conquistare il gradino più alto del podio della classifica dei brani più venduti in Inghilterra.

Forever, terzo album delle Spice Girls, è stato il primo disco senza la partecipazione di Geri Halliwell ( FOTO ), tornata poi nella reunion del 2007 e in tutti i successivi progetti che hanno coinvolto le ragazze, tra questi anche la straordinaria tournée Spice World - 2019 Tour in grado di accogliere oltre 690.000 persone in tredici date.

Mel C: il nuovo progetto discografico

Dal debutto con Wanna Be all’affermazione come cantate solista senza mai dimenticare le Spice Girls tornando sempre a prender parte a tutti i progetti del gruppo, la voce di Never Be The Same Again si prepara a lanciare il disco Melanie C, in uscita il 2 ottobre 2020.

L’album è stato anticipato dai singoli Who I Am, Blame It on Me, In and Out of Love e Fearless.