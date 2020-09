Mel C, il nuovo singolo è Fearless

Sporty Spice ha pubblicato il nuovo singolo estratto dal disco Melanie C, in uscita il 2 ottobre 2020

Una nuova era discografica per Mel C, reduce dallo straordinario tour delle Spice Girls dello scorso anno con il quale ha segnato un nuovo record per la storia della musica pop grazie alla vendita di tutti i biglietti disponibili per un totale di oltre 690.000 persone accorse da ogni parte del mondo per assistere all’iconica reunion con Emma Bunton, Geri Halliwell (FOTO) e Mel B.

Mel C: pubblicato il video del brano Fearless approfondimento Spice Girls, 22 anni fa usciva Viva Forever: il ricordo su Instagram La voce di High Heels si prepara all’uscita dell’album omonimo, la cui distribuzione avverrà il 2 ottobre 2020. L’ottavo disco di inediti della cantante è stato anticipato dai singoli Who I Am, Blame It on Me e In and Out of Love che hanno segnato un suo ritorno alla musica dance. Poche ore fa Melanie C ha pubblicato il video del nuovo singolo Fearless in collaborazione con la giovane cantante inglese Nadia Rose. Il video ha ottenuto ottimi riscontri da parte dei fan tanto da contare al momento oltre 30.000 visualizzazioni su YouTube.