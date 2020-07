Spice Girls, in arrivo il documentario

La storia delle cinque ragazze sta per diventare un documentario, l'annuncio è stato fatto da Channel 4

Emma, Geri, Mel C, Victoria e Mel B, non c’è bisogno di aggiungere altro per far comprendere che ci stiamo riferendo alla girl band che ha rivoluzionato la musica pop.

Girl Powered: The Spice Girls approfondimento Dalle Pussycat Dolls alle Spice Girls, il girl power È il 26 giugno 1996 quando cinque ragazze non sanno ancora che da lì a breve avrebbero fatto la storia dando il via a una carriera senza precedenti con l’iconico singolo Wannabe. Girl power, emancipazione, accettazione delle differenze, le Spice Girls hanno rappresentato nuova linfa vitale nella discografia internazionale aprendo a una nuova fase culturale. Girl Powered: The Spice Girls è il titolo del documentario annunciato da Channael 4 che ripercorrerà la storia della formazione tutta al femminile che si è imposta come un fenomeno musicale rivoluzionando anche la società.

Channel 4: l’annuncio del documentario approfondimento Spice Girls: le 5 canzoni più famose L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter Channel 4 Press, che ha dichiarato: “Spice Up Your Life con il nuovo documentario Girl Powered: The Spice Girls. Attraverso materiale d’archivio e interviste rivelatrici, questa serie vi racconterà la storia completa della girl band di maggior successo della storia”.