Mel C: "Io e le altre Spice Girls abbiamo ancora una chat di gruppo"

Mel C ha rivelato che le Spice Girls (FOTO) hanno ancora una chat di gruppo. Melanie Chisholm, Victoria, Emma Bunton, Geri Halliwell e Melanie Brown hanno formato il gruppo femminile più famoso di tutti i tempi. La 46 enne ha dichiarato: "Avevamo un gruppo su WhatsApp ma Geri continuava a dargli un nome orribile e così siamo tornate a mandare sms con iMessage". Durante l’intervista Mel C ha parlato delle origini dell'iconico nome della band, rivelando che avevano scelto un nome decisamente eccentrico prima di virare su Spice Girls. Inizialmente il nome della band era Touch ma poi è stato cambiato: “Penso che Geri abbia avuto l'idea che quel nome potesse essere piccante, perché avevamo la nostra individualità, eravamo tutti molto diversi, ravvivavamo le cose con un po' di varietà e c'era un rapper in America chiamato Spice, quindi è per questo che abbiamo aggiunto il termine Girls”.

La voglia di tornare in concerto

Mel C ha inoltre rivelato di avere grandi progetti per il termine del lockdown e ha confermato ciò che aveva già detto Emma Bunton sulle trattative in corso per organizzare più concerti dal vivo e intraprendere un tour mondiale. Baby Spice ha sottolineato come le Spice Girls sperino di tornare sul palco una volta terminato il blocco e di come in questo periodo si siano confrontate per i progetti futuri: “Ho parlato con Geri e le altre ragazze, abbiamo chiacchierato e parlato di altri progetti. Ci piacerebbe fare anche altre cose dal vivo. Fare più spettacoli internazionali sarebbe un sogno. Gli spettacoli dal vivo sono un po' più difficili da organizzare al momento in cui ci troviamo ma ci sono anche molti altri piccoli progetti in corso. Ora abbiamo tutti dei bambini, portare i nostri bambini in tour è stato davvero speciale, quindi spero che vedranno anche un po 'di più”.

La reunion senza Victoria

Nel 2019 Baby, Ginger, Scary e Sporty hanno dato vita ad una reunion di grande successo grazie ad un tour sold out composto da tredici concerti. Sono state 700.000 le persone che hanno assistito allo spettacolo. Alla reunion non ha preso parte Victoria Beckham che ha deciso di rinunciare. La stessa ex componente non ha assistito a nessun spettacolo dal vivo delle sue colleghe ma il rapporto tra le colleghe non è cambiato: “Noi ragazze ci supportiamo nonostante tutto. Siamo adulte e dobbiamo accettare tutto andando avanti, ma un po’ sono dispiaciuta”, ha dichiarato Mel B.