Spice Girls, il tour è partito da Dublino: la scaletta

Si è aperto da Dublino venerdì 24 maggio il tour della reunion delle Spice Girls. A Croke Park la girl band per eccellenza (senza Victoria Beckham) è tornata ad esibirsi live per la prima volta dopo sette anni. Erano in 70 mila ad attendere il ritorno di Emma, Geri, Mel B e Mel C, che dopo mesi di attese, voci e pettegolezzi hanno spazzato via tutto con i loro grandi successi. Non sono mancate le polemiche per il volume troppo basso sparato dalle casse che ha creato qualche difficoltà soprattutto a chi era più lontano dal palco, ma è stata Mel B, via Instagram, ad assicurare che tutto andrà meglio a partire dal prossimo concerto, quello di lunedì 27 maggio a Cardiff. In generale, comunque, le recensioni per la prima uscita delle Spice Girls dopo sette anni (l’ultima era stata alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra 2012) sono state ampiamente positive. Uno show che le ha viste in grande forma dopo mesi di preparativi e che non a caso è partito proprio da Dublino, dove nel 1998 partì il loro primo tour mondiale. «E’ per questo che qui ci sentiamo davvero a casa», ha esordito aprendo il concerto Mel C.

Lo “Spice World 2019 Tour”

Partito da Dublino lo scorso 24 maggio, lo “Spice World 2019 Tour” non prevede al momento date al di fuori delle isole britanniche. Il ciclo di concerti si chiuderà il 15 giugno prossimo a Wembley. Questo il calendario completo dei prossimi concerti:

Lunedì 27 maggio – Cardiff, Principality Stadium

Mercoledì 29 maggio – Manchester, Etihad Stadium

Venerdì 31 maggio – Manchester, Etihad Stadium

Sabato 1 giugno – Manchester, Etihad Stadium

Lunedì 3 giugno – Coventry, Ricoh Stadium

Martedì 4 giugno – Coventry, Ricoh Arena

Giovedì 6 giugno – Sunderland, Stadium of Light

Sabato 8 giugno – Edimburgo, BT Murrayfield Stadium

Lunedì 10 giugno – Bristol, Ashton Gate Stadium

Giovedì 13 giugno – Londra, Wembley Stadium

Venerdì 14 giugno – Londra, Wembley Stadium

Sabato 15 giugno – Londra, Wembley Stadium

La scaletta del tour

La scaletta eseguita dalle Spice sul palco di Croke Park ha visto toccare tutte le grandi hit della loro carriera, ma anche alcune chicche che mancavano da decenni nei concerti del gruppo, come “Do It”, Never Give Up on the Good Times” e “Something Kinda Funny”. Le quattro hanno eseguito anche un loro cavallo di battaglia a livello di live, ovvero la cover della celebre hit delle Sister Sledge “We Are Family”, oltre ai classici come “Spice Up Your Life”, Wannabe” e via via tutte le altre. Di seguito la setlist completa del concerto di venerdì 24 maggio a Dublino.