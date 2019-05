Spice Girls, tour salvo: Mel B sta meglio. Il post su Instagram

Il ritorno delle Spice Girls sembrava essere a rischio a causa di Mel B, che è stata colpita, di recente, da una brutta infezione all’occhio. La notizia ha mandato in subbuglio i tabloid e, per la prima volta, Melanie Brown interviene su Instagram per rassicurare i fan: il tour di ritorno delle Spice Girls non sarà annullato per nessun motivo.

Il tour delle Spice Girls non è a rischio: lo dice Mel B

La Scary Spice Mel B è stata recentemente colpita da una brutta infezione all’occhio, ma non per questo il largamente anticipato tour delle Spice Girls sembra essere a rischio. Cogliendo un’occasione social, la star scrive: «Grazie infinite per tutto l’adorabile supporto che mi avete dimostrato con i vostri messaggi in relazione al mio occhio. Giusto per farvi conoscere la verità: la scorsa settimana ho avuto un momento terribile in cui il mio occhio destro è diventato cieco e quello sinistro era offuscato. Sebbene la stupida stampa abbia confermato che sto bene e che mi è già accaduto altre volte, per chiarificare non ho MAI detto che mi era già successo e tutto ciò non mi è mai accaduto prima di quel momento. Chiunque stia vendendo questa notizia in qualità di “fonte vicina e affidabile” dice cose non vere e dovrebbe informarsi meglio. L’infezione mi ha provocato parecchio dolore e ho avuto molta paura, ma grazie al supporto del medico mi è stata diagnosticata una forma di irite nell’occhio destro, e di uveite nel sinistro. Sto affrontando una cura farmacologica a base di colliri prescritti dal dottore, così da poter tenere a bada l’infiammazione. Ci vorranno 3-4 mesi per guarire, ma non sono più preoccupata che le mie condizioni possano peggiorare. Il mio unico problema, al momento, è che devo trovare una benda abbastanza spaventosa da mettere sull’occhio! Qualcuno, eccetto Madonna, saprebbe indicarmi dove posso procurarmene una??» Il messaggio è stato accompagnato da una foto che la ritrae con una benda sull’occhio.

Per la prima volta, dunque, Mel B racconta in prima persona che cosa le è accaduto e mette a tacere i gossip sulla girl band che, da tempo, tormentano questo attesissimo ritorno. Inizialmente, infatti, l’evento sembrava essere messo a rischio prima dall’assenza di Victoria Beckham, poi dalle rivelazioni a luci rosse di Mel B sull’amica e collega Geri Halliwell: le due avrebbero infatti intrattenuto una relazione amorosa durata solo una notte, ma che ha suscitato un certo clamore.

Il tour delle Spice Girls: tutte le date

Di seguito, l’elenco completo di tutte le date dello “Spice World – 2019 Tour”, in cui il quartetto ripercorrerà 25 anni di carriera attraverso le canzoni che hanno determinato il loro successo globale: