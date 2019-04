Spice Girls, ecco le date del tour

Torneranno insieme per la prima volta dopo sette anni (era la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra 2012) le Spice Girls, pronte a calcare di nuovo i palchi britannici insieme per un nuovo tour sul finire della primavera. Tredici concerti in otto città tra il 24 maggio e il 15 giugno prossimi per Mel B, Mel C, Geri ed Emma (non ci sarà Victoria, che pure ha fatto il suo in bocca al lupo alle ex compagne), che toccheranno Irlanda e Regno Unito accompagnate da Jess Glynne, opening act della tournée. Dopo l’annuncio di una prima tranche di date lo scorso novembre con conseguente sold out di tutti gli spettacoli nel giro di poche ore, il management del gruppo ha dovuto aggiungerne di nuove per soddisfare tutte le richieste pervenute. Qualche biglietto è ancora disponibile, ma per coloro che vorranno tentare la sorte è bene affrettarsi.

Il no di Victoria e la relazione tra Mel B e Geri

L’avvicinamento al tour sta avvenendo non senza colpi di scena. A parte il no di Victoria Beckham a tornare con le sue vecchie compagne ufficialmente per impegni precedentemente fissati, di recente a scuotere l’opinione è stata la rivelazione shock di Mel B, che ha raccontato in un’intervista di aver avuto una relazione di una notte con Geri. Melanie Brown non ha mai nascosto la sua bisessualità, ma il tempismo del coming out solleva dei dubbi: sparata per attirare attenzione sul tour, una bomba che potrebbe minare la reunion o cos’altro?

Le date dello “Spice World – 2019 Tour”

Di seguito tutte l’elenco di tutte le date del tour, nel quale il quartetto ripercorrerà una carriera lunga ormai venticinque anni:

Venerdì 24 maggio – Dublino, Croke Park

Lunedì 27 maggio – Cardiff, Principality Stadium

Mercoledì 29 maggio – Manchester, Etihad Stadium

Venerdì 31 maggio – Manchester, Etihad Stadium

Sabato 1 giugno – Manchester, Etihad Stadium

Lunedì 3 giugno – Coventry, Ricoh Arena

Martedì 4 giugno – Coventry, Ricoh Arena

Giovedì 6 giugno – Sunderland, Stadium of Light

Sabato 8 giugno – Edinburgo, BT Murrayfield Stadium

Lunedì 10 giugno – Bristol, Ashton Gate

Giovedì 13 giugno – Londra, Wembley Stadium

Venerdì 14 giugno – Londra, Wembley Stadium

Sabato 15 giugno – Londra, Wembley Stadium

La scaletta del tour

Ovviamente, è impossibile ipotizzare oggi la scaletta che le Spice porteranno sul palco per il loro primo tour dal 2008. A parte il cameo alle Olimpiadi del 2012, infatti, il gruppo non realizza nuova musica dal 2000 e non si esibisce in un vero concerto dal 2008: era il 26 febbraio e il quintetto chiudeva il “The Return of The Spice Girls Tour” all’Air Canada Center di Toronto. Di seguito la scaletta che presenteranno in quel live, che lascia capire come sia probabile che le Spice, oltre a pescare dai loro tre album, si esibiranno anche in cover e canzoni delle loro successive carriere da soliste.