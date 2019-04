Spice Girls: la dichiarazione di Mel B su Geri Halliwell

Mancano due mesi all’evento musicale dell’anno destinato a entrare nella storia del pop. A fine maggio Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel C e Mel B si ritroveranno insieme per lo “Spice World - 2019 Tour”, la serie di concerti completamente sold out che invaderà il Regno Unito e l’Irlanda a suon di girl power.

Nei mesi scorsi il gruppo ha inaspettatamente annunciato il ritorno sul palco mandando in visibilio i fan la cui risposta è stata sopra ogni previsione, infatti le decine di migliaia di biglietti dei concerti sono state polverizzate nel giro di pochissimi secondi portando le ragazze alla decisione di aggiungere nuove date che però sono state spazzate via da fan pronti a mettersi in viaggio da qualunque parte del mondo per assistere allo storico evento. Alla grande reunion mancherà Victoria Beckham che ha però fatto un grosso in bocca al lupo alle ragazze dichiarando di essere per sempre una Spice.

Mel B e Geri Halliwell: “Abbiamo dormito insieme”

A pochi giorni dal grande debutto del tour, una dichiarazione di Scary Spice riguardante Ginger ha fatto il giro del mondo finendo sulle prime pagine di tabloid, magazine online e giornali.

Teatro della rivelazione è stato il salotto televisivo di Piers Morgan, conduttore britannico molto noto in patria. La protagonista dell’intervista è stata Mel B che ha concesso all’anchorman una lunga chiacchierata sulla sua vita. Ciò che ha suscitato sorpresa nel pubblico è stata la dichiarazione di aver dormito insieme a Geri all’insaputa delle altre ragazze, compresa Mel C che si è mostrata stupita all’ascolto della notizia.

Piers Morgan ha iniziato a parlare dei rumor secondo i quali Mel B e Geri fossero state più che semplici amiche nel passato, in un primo momento Scary Spice non ha risposto mostrandosi molto divertita per la domanda ma all’incalzare di Morgan, la cantante ha infine confermato di aver dormito insieme aggiungendo: “Ora lei mi ucciderà, Geri ha la sua vita perfetta, una casa in campagna con il marito, è il passato dai”. Esilarante la reazione di Sporty Spice che è apparsa completamente stupita da tale dichiarazione.