Addio a Mark Snow, il compositore di X-Files muore a 78 anni

Mark Snow, compositore del celebre tema di X-Files, è deceduto a 78 anni nella sua casa in Connecticut. Autore di musiche indimenticabili per la tv, Snow ha firmato colonne sonore per serie come Smallville e Millennium, diventando un simbolo della serialità anni ’90

Mark Snow, il compositore che ha segnato la storia della televisione con le sue musiche iconiche, è morto all’età di 78 anni nella sua casa in Connecticut. La notizia è stata confermata dal suo agente, senza specificare la causa del decesso. Snow, nato Martin Fulterman a New York il 26 agosto 1946, ha lasciato un’impronta indelebile con il tema di X-Files, divenuto una delle sigle più riconoscibili della storia della tv.

X-Files e le altre colonne sonore

Il celebre tema di X-Files, con la sua melodia fischiata e l’effetto eco che Snow scoprì quasi per caso, raggiunse la seconda posizione nella UK Singles Chart e conquistò generazioni di spettatori, diventando simbolo di mistero e suggestione per gli appassionati di fantascienza. Snow compose le musiche per oltre 200 episodi della serie e per i due film tratti da essa, contribuendo a creare l’atmosfera unica del cult creato da Chris Carter.

Ma il talento di Snow ha attraversato decenni di televisione: dalle musiche per Cuore e batticuore e T.J. Hooker, fino a Smallville, Millennium e Blue Bloods, il compositore ha firmato oltre 200 colonne sonore, raccogliendo 15 nomination agli Emmy e guadagnandosi il rispetto dell’industria per la sua capacità di accompagnare le immagini con melodie capaci di imprimersi nella memoria del pubblico.

Diplomato alla Juilliard School of Music e cofondatore del New York Rock & Roll Ensemble, Snow ha saputo fondere nei suoi lavori il rigore classico con l’intuizione pop, creando paesaggi sonori che hanno saputo dialogare con le emozioni degli spettatori, accompagnandoli tra indagini sovrannaturali, drammi familiari e avventure eroiche.

Tra le sue opere per il cinema figurano le musiche per X-Files - Il film, The New Mutants, Pazzi in Alabama e Generazione perfetta, mostrando una versatilità che lo ha reso una colonna della composizione per immagini.