Gillian Anderson vuole tornare come Dana Scully nel reboot di X-Files

L’attrice statunitense naturalizzata britannica, nota soprattutto per il ruolo di Dana Scully nella serie televisiva X-Files (oltre a quello di Jean Milburn nella serie di Netflix "Sex Education" e anche per aver dato il volto all'ex Primo Ministro Britannico Margaret Thatcher nella quarta stagione della serie Netflix "The Crown"), ha detto che sarebbe disposta a fare un'apparizione in un possibile riavvio di "X-Files". Pare che a essere interessato al reboot sia Ryan Coogler

Ma diciamo che i fan della prima ora di Gillian Anderson vedono in lei soltanto un personaggio: quello di Dana Scully di X-Files. Dunque il fatto che l'attrice abbia detto di essere disposta a fare un'apparizione in un eventuale reboot della serie televisiva è una notizia che allieta l’enorme fanbase dello show (e di Anderson, anche).

Gillian Anderson è nota soprattutto per il ruolo di Scully in X-Files, anche se pure il personaggio di Jean Milburn a cui l’interprete ha dato corpo e voce nella serie di Netflix Sex Education è un punto notevole del suo curriculum… Ricordiamo inoltre che ha dato il volto all'ex Primo Ministro Britannico Margaret Thatcher nella quarta stagione della serie Netflix The Crown.

approfondimento Gillian Anderson sarà Eleanor Roosevelt nella serie The First Lady

Ryan Coogler sarebbe interessato a un reboot della serie



Il regista e sceneggiatore statunitense Ryan Coogler, famoso per aver diretto film di successo come Creed - Nato per combattere e Black Panther, ha parlato con Chris Carter, creatore di X-Files, per fargli sapere che sarebbe interessato a dirigere una nuova versione dello show.

E Gillian Anderson ha detto che non riesce a pensare a un modo migliore per un riavvio della serie televisiva: avere Coogler al timone di questo progetto è ciò che probabilmente le ha fatto rivalutare la possibilità di un cameo, dopo anni di scetticismo in cui ha sempre fatto capire che l'idea non le andava affatto...

Del resto Anderson ha ammesso che considera Coogler "un po' un genio", quindi senz'altro il coinvolgimento del regista di Black Panther farebbe per lei la differenza.

Anderson ha detto che c'è una possibilità che accada e che non esclude di parteciparvi. Ricordiamo che l'attrice è stata protagonista della serie televisiva cult per ben nove anni, dal 1993 al 2002.



Gillian Anderson ha raccontato la sua esperienza nel 1994, tornando sul set solo 10 giorni dopo aver dato alla luce suo figlio.

Nella stessa occasione in cui ha svelato che non le dispiacerebbe affatto tornare nei panni di Scully (se diretta da Coogler, fatecelo sottolineare ancora...), l'attrice ha parlato anche del suo nuovo film Netflix, Scoop.

Si tratta della pellicola che racconta l'intervista controversa di Emily Maitlis della BBC con il principe Andrea e i suoi legami con Jeffrey Epstein.