Gillian Anderson sarà Eleanor Roosevelt nella serie The First Lady

Dopo aver interpretato in maniera eccezionale Margaret Thatcher in The Crown (ruolo che le è valso la candidatura ai Golden Globes), l’attrice statunitense si calerà nei panni della consorte di Franklin Delano Roosevelt nella serie dedicata alle mogli dei presidenti

Dopo la Lady di ferro, per Gillian Anderson è giunta l’ora di calarsi nei panni di Eleanor Roosevelt: l’attrice statunitense acclamata da pubblico e critica per il suo lavoro interpretativo eccezionale che l’ha resa un’impeccabile Margaret Thatcher nella serie televisiva The Crown (ruolo per cui è candidata ai Golden Globe) prossimamente ci regalerà la propria personale versione della moglie del 32º presidente degli Stati Uniti d'America, la Eleonor consorte di Franklin Delano Roosevelt.



L’attrice diventata celeberrima nel ruolo di Dana Scully in X-Files sarà una delle tre protagoniste della prima stagione dello show First Ladies, che andrà in onda su Showtime.

La serie dedicata alle mogli influenti dei Presidenti degli Stati Uniti d’America

Si tratta di una serie TV dedicata alle mogli più influenti dei presidenti degli Stati Uniti, composta da episodi di un'ora ciascuno dedicati alle donne più importanti della Storia statunitense.



Un progetto che rende protagonista la East Wing della Casa Bianca piuttosto che la West Wing, ossia l'ala operativa riservata agli uffici del presidente in carica.



Calarsi nei panni di Eleonor Roosevelt

Dopo il suo lavoro su postura, accento e su tutto ciò che connotava la Iron Lady britannica, per calarsi nel ruolo della First Lady la Anderson avrà forse bisogno di uno sforzo lievemente minore rispetto a quello fatto per l'ex Primo ministro del Regno Unito, almeno per quanto riguarda la parlata dato che Eleonor Roosvelt era statunitense. La moglie del Presidente era di New York, mentre l'attrice è nata a Chicago (ma è naturalizzata britannica). L'inglese del Regno Unito differisce parecchio per via dell'accento da quello targato States, anche se, essendo Gillian Anderson di origine statunitense ma naturalizzata britannica, il suo inglese in The Crown è stato impeccabile come quello dei sudditi della Regina, appunto.

“Gillian Anderson è un’attrice incredibilmente versatile e di squisito talento, è la scelta perfetta per completare questo trio incredibile che interpreterà i ruoli di queste donne iconiche”, ha dichiarato Amy Israel di Showtime.

Ci saranno anche Betty Ford e Michelle Obama

Il primo episodio di First Ladies sarà incentrato proprio sulla figura di Eleanor Roosevelt, protagonista al centro dell'intera prima stagione assieme a Betty Ford e Michelle Obama, rispettivamente interpretate da Michelle Pfeiffer e Viola Davis. Nel cast ci saranno anche Aaron Eckhart, Rhys Wakefield, Judy Greer, Jayme Lawson e Kristine Froseth.

La regia della serie antologica, creata da Aaron Cooley, verrà firmata da Susanne Bier (The Undoing), coinvolta anche in veste di produttrice esecutiva.