"X-Files", arriva lo spin-off animato: Fox ordina la sceneggiatura

Pochi giorni fa una grossa parte del cast di X-Files si è riunita in maniera virtuale per cantare insieme l’iconica sigla d’apertura della celebre serie televisiva a fondo fantascientifico. Lo scopo era beneficio (i fondi raccolti sono stati donati al World Central Kitchen) e gli attori principali, che hanno contribuito al successo del prodotto tramesso da Fox tra il 1993 e il 2002, hanno risposto presente alla chiamata. X-Files era ritornato sul piccolo schermo dal 2016 al 2018, chiudendo definitivamente i battenti dopo 11 stagioni, 218 episodi e 1 film.

Gli appassionati del genere, però, possono gioire per una notizia anticipata da TVLine. L’ideatore Chris Carter starebbe infatti collaborando con la Fox per sviluppare uno spin-off della popolarissima serie televisiva: si tratterà di una comedy animata, che però non vedrà come protagonisti gli iconici Fox Mulder e Dana Scully interpretati da David Duchovny e Gillian Aderson. Il nuovo prodotto si chiamerà “The X-Files: Albuquerque”, non ci sarà più Chris Carter nel ruolo di sceneggiatore, perché il compito è stato affidato a Rocky Russo e Jeremy Sosenko (menti di “Paradise Police” e “Brickleberry”).

LA POSSIBILE TRAMA DELLO SPIN-OFF DI X-FILES

Al momento Fox ha ordinato soltanto la sceneggiatura e una breve presentazione del primo episodio, dunque non è ancora detto che la serie arrivi poi effettivamente in televisione. Il tema di fondo, però, è già trapelato: ci si concentrerà su un gruppo tutto nuovo di agenti dell’FBI, i quali dovranno investigare su casi inspiegabili e stravaganti, per non dire ridicoli. Un prodotto a tinte comiche che promette tante risate, con casi che non sarebbero stati all’altezza di Mulder e Scully: a occuparsene sarà infatti quello che viene considerato come il team di riserva degli X-Files.

LE DICHIARAZIONI DI CHRIS CARTER

Chris Carter sarà produttore esecutivo, affiancando gli sceneggiatori Russo e Sosenko. Sarà presente anche Gabe Rotter, un vero e proprio veterano della serie originale. Non sono ancora trapelate anticipazioni sul possibile cast. La mente di X-Files aveva dichiarato al termine delle due stagioni del revival: "Non riesco a immaginare che non vedremo più nulla di X-Files, in qualunque forma. Penso che ci siano molte altre storie da raccontare e modi per farlo... I fan storici di X-Files sanno che lo show non ha mai avuto un vero finale". L’ultimo episodio andò in onda il 3 gennaio 2018, ma il franchise potrebbe continuare a vivere con nuove storie: si tratta chiaramente di una rivisitazione in chiave comica di una serie cult capace di segnare un’epoca.