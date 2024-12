MasterChef 14, al via i Live Cooking tra All-In e la chef Chiara Pavan

I giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli danno il via ai Live Cooking, dove gli aspiranti chef tentano di conquistare il grembiule bianco per la MasterClass. I più audaci scelgono di giocare l'All-In: da un lato, 10 minuti per la preparazione del piatto, dall'altro, la rinuncia al grembiule grigio e al Blind Test. In sala anche chef Chiara Pavan, che ha una stella e una stella verde Michelin. Appuntamento tutti i giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW