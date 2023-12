1/14

Edoardo Franco ha vinto la dodicesima edizione di MasterChef Italia. Ex rider dal carattere solare, ottimista e generoso, Edoardo era entrato a MasterChef come disoccupato. Per festeggiare la vittoria si è fatto tagliare i capelli da Bruno Barbieri in piazza del Duomo a Milano

Masterchef 12, il vincitore è Edoardo