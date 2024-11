Masterchef Italia, la nuova edizione al via il 12 dicembre

Il mese di dicembre è una continua attesa: certo, ci sono il Natale e il Capodanno, con tutto quello che portano con sé, ma dicembre è anche il mese in cui si attende “MasterChef Italia”, appuntamento fisso e irrinunciabile dell’ultimo mese dell’anno. Quest’anno il giorno da segnare in rosso sul calendario è giovedì 12, come ci tengono a precisare i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nello spot – super natalizio – che viene pubblicato oggi e dà il via al conto alla rovescia per la nuova edizione.

Per annunciare la ripartenza dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy (giovedì 12 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW), i tre giudici si adattano proprio al clima delle feste: e così i pacchi regalo diventano delle Mystery Box, le decorazioni dell’albero sono delle Golden Pin, le luminarie sono scintillanti ma recano la temibile scritta “Pressure Test”. Solo una cosa non cambia: la promessa di diventare più buoni (con gli aspiranti chef? Antonino e Giorgio dicono di sì, ovviamente il severissimo Bruno no).

La campagna di comunicazione è stata creata dalla Sky Creative Agency Italia.