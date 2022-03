MasterChef 11, segui con noi la finale 2022. DIRETTA

Lia Valetti farà di tutto per realizzare il suo sogno e dimostrare a tutti di che pasta è fatta!

La sua grande passione per la cucina è nata tra i banchi di scuola, dove tra una versione di latino e greco ha iniziato a mettersi ai fornelli sperimentando nuove ricette e preparazioni per gli amici e la famiglia. Intraprende un percorso di vita totalmente differente, ma il suo amore per la cucina è talmente forte da ripresentarsi costantemente nella sua vita. Ai Live Cooking decide di portare un piatto di orecchiette in onore della sua cara nonna pugliese. La sua performance non stupisce a pieno Chef Bruno Barbieri, che però ripromette di stupire durante le Prove di Abilità. Per Lia le Sfide non sono una passeggiata di piacere e ha lottato fino all’ultimo per conquistare il suo posto nella Masterclass di MasterChef Italia 11. Il suo motto è: “Sorridere sempre e non scoraggiarsi mai”, per questo di definisce una ragazza allegra e trasparente, ma anche un po’ permalosa.