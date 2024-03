Chi è Eleonora Riso, la livornese che ha vinto MasterChef 13

Al quarto posto si piazza Sara Bellinzona : impiegata di 24 anni di Montalto Pavese (Pavia), ha dovuto togliere il grembiule un attimo prima dell’ingresso della finalissima a 3, eliminata dopo la Mystery Box e l’Invention Test per i quali è arrivato in cucina Andreas Caminada , vero genio della cucina mondiale (3 stelle Michelin, 19 punti Gault Millau e, dal 2010, un posto nella classifica World’s 50 Best Restaurants con il suo ristorante Schloss Schauenstein).

Nel corso della finalissima di MasterChef Italia, la nuova detentrice del titolo ha presenta un menù chiamato “ Ichigo Ichie - Quant’è bello leggere tra le righe ” e conquista il palato dei giudici. Ecco come lo racconta: «Qualche anno fa ho letto un libricino che descriveva in modo semplice e comprensibile a noi occidentali il concetto giapponese di “ichigo ichie”. Sintetizzando, stiamo parlando di un momento presente che va vissuto appieno, perché la vita è un susseguirsi di avvenimenti ognuno dei quali è unico e irripetibile: l’invito è quello di non rimandare, provando a fare cose mai fatte prima, cambiando le cose se non ci sentiamo bene, rincorrendo i momenti speciali e respirando. Ho cercato quindi di placare il caos che avevo dentro – spiega ancora Eleonora – è impulso ed emozione, ma può essere anche distruttivo. Mi sono accorta di non avere nessun altro vero obiettivo nella vita se non quello di ricercare un minimo di equilibrio. Così per il mio menù ho deciso di ispirarmi alla cucina giapponese, intrecciandola alle mie tradizioni e alle mie esperienze rendendo protagonisti gli ingredienti a cui sono affezionata, perché mi ricordano dei momenti importanti e significativi della mia vita. Il mio menù sarà semplice, giocoso ed equilibrato».

Eleonora, una ragazza "fuori dagli schemi"

Segni particolari di Eleonora? Sicuramente i capelli: sono sempre diversi, o come colore o come lunghezza (li ha avuti blu, verde, bianconeri, corti e lunghi). E proprio come i suoi capelli, Eleonora si definisce una ragazza «fuori dagli schemi». Anche la sua storia è singolare: dopo due settimane trascorse in Francia a fare la vendemmia, torna a Firenze e decide di andare a vivere in mezzo alla natura, in una «casa nel bosco» che è una sorta di comune, «un “coinquilinaggio” dove ognuno dà il suo apporto, così da essere autosufficienti». Qui Eleonora taglia la legna, impara i segreti dell’apicoltura, coltiva l’orto e raccoglie le uova delle galline.

Nata e cresciuta in un paesino della provincia di Livorno, dopo il liceo scientifico, si iscrive a Ingegneria Edile a Pisa e poi ad Architettura: «Ovviamente, non ho terminato gli studi. La vita universitaria mi mette ansia», racconta. Inizia a lavorare per mantenersi e, da circa cinque anni, fa la cameriera presso un noto ristorante di Firenze: «Siamo tutti matti lì, io mi sono emozionata ad assaggiare un piatto tipico che fanno lì: una roba con le frattaglie, ho pianto quando l’ho assaggiato». La cucina è una delle sue passioni, e da qualche tempo cucina perlopiù piatti vegani e vegetariani «per una questione etica e di salute», sposa pienamente la filosofia della cucina anti-spreco. La sua cucina è legata alla tradizione e ricca di sapori e spezie, ricerca gli ingredienti ed è attenta alle materie prime. Tra le sue altre passioni c’è «tutto quello che è arte», quindi ama musica, cinema, lettura e disegno. Si iscrive a MasterChef Italia perché «mi voglio divertire».