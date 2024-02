MasterChef 13, le anticipazioni della finale. Ospite Andreas Caminada

La stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy giunge al capitolo finale e si appresta a proclamare il proprio vincitore: chi tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara sarà il nuovo MasterChef italiano? Scoprilo stasera, giovedì 29 su Sky e in streaming su NOW

MasterChef Italia giunge al capitolo finale e si appresta a proclamare il proprio vincitore. Giovedì 29 su Sky e in streaming su NOW negli episodi conclusivi di questa stagione ( sempre disponibili on demand ), uno tra Antonio , Eleonora , Michela e Sara vedrà il proprio sogno prendere vita dopo una cavalcata appassionante ed emozionante, colma di prove di altissimo livello tecnico. Ai giudici Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli il compito di eleggere il nuovo MasterChef italiano al termine di un’edizione che ha visto sfidarsi una Masterclass cosmopolita, determinata e appassionata.

chi sarà il nuovo MasterChef italiano?

Ad affrontare le ultime prove di questa stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, quattro cuochi amatoriali con background e storie diverse accomunati però dallo stesso sogno, quello di arrivare a conquistare il titolo:

Antonio, 28 anni, sposato con una figlia nata da pochissimi mesi, residente a Monaco di Baviera ma sempre con la sua Palermo nel cuore tanto da sognare di poter tornare in Sicilia per aprire finalmente il suo ristorante;

Eleonora, 27enne di Livorno che lavora come cameriera a Firenze, estrosa e fuori dagli schemi, ha colpito tutti per la sua originalità e la sua capacità di vedere oltre ai semplici ingredienti che le hanno permesso di spostare sempre più in là i suoi limiti;

Michela, determinatissima personal trainer 45enne che vive ad Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano) con il marito e tre figli, che in Masterclass ha mostrato da subito un carattere forte e deciso mosso da una passione viva e fortissima per la cucina;

Sara, impiegata 24enne di Montalto Pavese (Pavia), ragazza sensibile ed educatissima, che in Masterclass non si è mai risparmiata, lavorando sempre a testa bassa e con grande passione, mostrando e superando anche le sue insicurezze.

il titolo e i premi

In palio per il vincitore, oltre all’ambitissimo titolo di tredicesimo MasterChef italiano, ci saranno anche 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Andreas Caminada, il re della cucina elvetica

Nel corso della serata, prima di arrivare alla sfida più attesa in cui i cuochi amatoriali dovranno indossare la - pesantissima, carica di responsabilità ma assai desiderata - casacca da chef per proporre il proprio menù ai tre giudici, un ultimo ospite stellare arriverà nella cucina di MasterChef Italia. In cucina ci sarà lo chef Andreas Caminada, il re della cucina elvetica (3 stelle Michelin e 19 punti Gault Millau) il cui ristorante Schloss Schauenstein nel piccolo comune di Fürstenau, in Svizzera, è stabilmente nella classifica dei World’s 50 Best Restaurants, anche grazie a una continua e costante ricerca della perfezione. Lo chef svizzero, capace di influenzare il mondo della cucina tanto da poter parlare di una “generazione Caminada” di giovani cuochi, sarà protagonista di una Mystery Box “amarcord” e di un Invention Test ad altissima difficoltà tecnica, che condurranno alla Finalissima vera e propria.

il menù degustazione

A seguire lo step più atteso che terrà tutti col fiato sospeso: la presentazione del proprio menù degustazione, che porterà alla proclamazione del vincitore di quest’anno. Antonio, Eleonora, Michela, Sara: chi sarà il nuovo MasterChef italiano?