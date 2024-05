Vincitori David di Donatello 2024, tutti i premi

È iniziata la diretta della serata di premiazione dell'Accademia del Cinema Italiano. Tanti i debutti, tra cui, in primis, quello di Paola Cortellesi, che ha esordito alla regia con la pellicola dei record "C’è ancora domani", che si è già aggiudicatra il David dello Spettatore, quello alla Miglior attrice non protagonista e alla Miglior sceneggiatura originale (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)

Stasera, venerdì 3 maggio 2024 in diretta su Rai 1, sta andando in onda la serata di premiazione dell'Accademia del Cinema Italiano.

La 69° edizione dei David di Donatello, tra i più prestigiosi premi cinematografici, è dal teatro 5 di Cinecittà e sta vedendo tanti debutti (tra cui, in primis, c’è il trionfale film diretto da Paola Cortellesi, la quale ha esordito nel 2023 alla regia con la pellicola dei record C’è ancora domani). E proprio C'è ancora domani riceve il primo David della serata, quello dello spettatore, consegnato a Paola Cortellesi, la quale ha voluto essere raggiunta sul palco da tutto il cast del suo film presente in sala, offrendo un discorso molto commuovente.

"Gli spettatori siamo noi, siamo tutti noi. Grazie ai 5 milioni di persone che hanno compiuto il gesto eroico dio uscire di casa, pagare il parcheggio e fidarsi di quello che abbiamo fatto", ha detto Cortellesi emozionando tutti quanti. E aggiunge ringraziando, tra gli altri, alcune persone che ha avuto modo di conoscere in questi mesi e che le hanno raccontato che avevano vissuto quello che C'è ancora domani racconta. "Grazie alla signora che mi ha detto: 'Sono stata una Delia ma ora non lo sono più'. Le vostre parole hanno scavalcato le chiacchiere da film e hanno dato un senso profondo a quello che abbiamo fatto".

Emanuela Fanelli ha vinto il David come migliore attrice non protagonista per C'è ancora domani

"Per me è un onore partecipare con queste colleghe meravigliose. Sembrano frasi fatte ma è la verità. Non credevo di vincere. Grazie con tutto il cuore a Paola Cortellesi e per avermi reso un pezzettino in una cosa così grande che è diventato il tuo film, diventato così grande perché lo hai fatto tu", queste le parole di Emanuela Fanelli ritirando il David di Donatello come miglior attrice non protagonista di C'è ancora domani.

Elio Germano vince il David diu Donatello come Miglior attore non protagonista per Palazzina LAF



Vince come Miglior attore non protagonista per Palazzina LAF, il film diretto e interpretato da Michele Riondino, qui al suo debutto alla regia, l'attore Elio Germano. "Volevo condividere questo premio con Michele Riondino, che invito sul palco. Questo film è stato un po' una lotta. Anche noi andando in giro per l'Italia abbiamo capito che questo film che parla di lavoro, una cosa un po' dimenticata dal cinema, possa interessare", dice Elio Germano. "Taranto è una citta' meravigliosa violentata dal profitto altrui. I film aiutano a farci quardare le cose se non possono cambiarle", prosegue Germano.

"Sono io a ringraziare Elio, il cast e la troupe. Un lavoro molto condiviso", ha detto il regista al fianco dell'attore.



Miglior sceneggiatura originale: il David va a C'è ancora domani

Il David di Donatello alla Miglior sceneggiatura originale va a C’è ancora domani, consegnato a Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi

Il David Speciale 2024 consegnato a Vincenzo Mollica

Al grande Vincenzo Mollica è stato consegnato il David Speciale 2024. Giornalista, scrittore, autore, conduttore televisivo e radiofonico, Mollica ha raccontato per oltre quarant'anni il mondo dello spettacolo in Italia. Standing ovation per Vincenzo Mollica, che parla anche del suo grande amico Federico Fellini, dicendo di lui: "Aveva la capacità di avere l'età della persona con cui parlava".

Conclude il suo commuovente (ma anche molto divertente, altrimenti non sarebbe lui, non sarrebbe il grande Vincenzo Mollica) discorso con un ricordo affettuoso di

Lello Bersani, grande giornalista di spettacolo da cui ha ricevuto il testimone e che gli ha regalato la sua "agendina". Lo definisce "una persona meravigliosa che mi ha insegnato tanto, un vero signore".



Il premio alla Miglior scenografia e ai Migliori costumi va a Rapito

Andrea Castorina per la scenografia e Valeria Vecellio per l'arredamento si sono visti consegnare da Fabrizio Biggio il David alla Miglior scenografia per il loro lavoro nel film Rapito, diretto da Marco Bellocchio.

La statuetta per i Migliori costumi va sempre al film Rapito, consegnata ai due costumisti e scenografi Sergio Ballo e Daria Calvelli.

Consegnato il David alla Carriera a Giorgio Moroder

Giorgio Moroder, compositore e produttore discografico originario di Ortisei che è arrivato a conquistare il mondo, come lo stesso Carlo Conti sottolinea sul palco della cerimonia dei David di Donatello, è stato insignito del David alla Carriera. Autore di colonne sonore memorabili come quelle di Fuga di Mezzanotte e Flashdance, ha già ricevuto tre Oscar, quattro Golden Globe e due Grammy.

Alla domanda di Marcuzzi su quale sia la colonna sonora a cui è più affezionato, risponde "Take My Breath Away", brano scritto da lui e da Tom Whitlock per la colonna sonora del film Top Gun (che ha vinto l'Oscar per la migliore canzone oltre che il Golden Globe nel 1987).





