David di Donatello 2024, la classifica dei film con più candidature

Sul podio dei film che hanno ricevuto più nomination ci finisce il film La Chimera di Alice Rohrwacher, che ha ricevuto 13 candidature e quindi si piazza al terzo posto. Il film è stato presentato in concorso alla 76ª edizione del Festival di Cannes per la Palma d'oro, venendo riconosciuto con il Premio AFCAE. Per la regia, la fotografia e la capacità attoriale del cast, la pellicola è stata inserita tra i cinque migliori film stranieri dalla National Board of Review del 2023