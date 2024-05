David di Donatello 2024, i pronostici sui vincitori

Dopo il grandissimo successo ottenuto nei cinema italiani , C'è ancora domani di Paola Cortellesi sarà il grande protagonista, con 19 nomination, dell'edizione dei David di Donatello 2024, in programma il prossimo venerdì 3 maggio negli studi di Cinecittà a Roma. C’è poca storia in quota per l'assegnazione del Miglior film: C'è ancora domani in netto vantaggio a 1,10 su Betflag e 1,12 su Planetwin365 nei confronti di Io capitano di Matteo Garrone, primo inseguitore a 5 volte la posta secondo gli esperti Snai.

Paola Cortellesi favorita come miglior attrice

Il film campione d'incassi in Italia nel 2023 domina anche le categorie di Miglior attrice protagonista, con Paola Cortellesi offerta a 1,06 contro il 5 di Micaela Ramazzotti in Felicità e Miglior attrice non protagonista, categoria che vede un 'derby' tra Emanuela Fanelli in pole a 1,20 su Romana Maggiora Vergano, proposta a 3, entrambe in scena nel film diretto dalla Cortellesi. Più equilibrio invece per il Miglior attore: Valerio Mastandrea (C'è ancora domani).,dato a 1,75, precede di poco Antonio Albanese (Cento domeniche), che oscilla tra 2 e 2,15 volte la posta.