Rapito, la recensione del film di Marco Bellocchio in prima tv su Sky

Liberamente ispirato al "Caso Edgardo Mortara", il lungometraggio, in concorso al festival di Cannes, conflitto tra il cattolicesimo e l’ebraismo, sullo sfondo dell’Italia di fine Ottocento. Un’opera impreziosita da un cast in stato di grazia in cui spicca Paolo Pierobon nei panni di Papa Pio IX. in prima tv su Sky lunedì 16 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

“Non possumus” ("Non possiamo"), in principio avrebbe dovuto intitolarsi così Rapito, il film di Marco Bellocchio. E da quella locuzione nata dalla frase che gli apostoli Pietro e Giovanni avrebbero pronunciato chi chiedeva loro di non predicare il Vangelo subito dopo la morte di Cristo, ha l'origine lo scontro raccontato dalla pellicola. Presentato in concorso al Festival di Cannes, un lungometraggio che in poco più di due ore con perizia e commozione racconta attraverso una vicenda personale, un periodo fondamentale per la storia d’Italia. Tra Cattolicesimo ed Ebraismo, tra dubbio e fede, un’opera necessaria e potente.

in prima tv su Sky lunedì 16 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K