Esterno Notte, il cast della serie su Aldo Moro premiata ai David

Ecco l'attrice Margherita Buy. Pluripremiata attrice romana, è uno dei nomi più famosi del cinema italiano. Ha recitato in tantissime pellicole, dagli anni ’80 a oggi. Si è dedicata anche alla televisione e al teatro. Per quanto riguarda il piccolo schermo, ha lavorato a serie come Maigret, Pinocchio, In Treatment e Made in Italy. Sul grande schermo ha recitato in film come Viaggio Sola, I nostri ragazzi, Le fate ignoranti, Caterina va in città e Mia madre, tra gli altri



