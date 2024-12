I 15 film di Natale più amati dagli italiani. FOTO

5/15 ©Webphoto

Nightmare Before Christmas è uno degli unici due film d'animazione in classifica. Uscito al cinema nel 1993, e diretto da Tim Burton, è nato da una poesia scritta dal regista quando lavorava come animatore alla Walt Disney Productions. Nominato all'Oscar per gli effetti speciali, è stato il primo film d'animazione in stop-motion a venir convertito interamente in 3D

Nightmare Before Christmas compie 30 anni. Tutte le cose da sapere