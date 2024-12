Una poltrona per due, trailer annuncia l'evento speciale al cinema

È uscito nelle scorse ore il nuovo trailer che celebra il ritorno al cinema del capolavoro di John Landis. Il film, tra i più iconici del Natale, benché non propriamente natalizio, sarà proiettato nei cinema italiani il 9, 10 e 11 dicembre 2024 in una versione restaurata in 4K grazie ad Adler Entertainment. Dunque anche quest'anno Eddie Murphy e Dan Aykroyd tornano a farci compagnia per le feste dicembrine, ma questa volta sul grande schermo

Sarà davvero un grande evento quello che celebra il ritorno sul grande schermo del capolavoro di John Landis. Il film - tra i più iconici del Natale (benché non propriamente natalizio) - sarà proiettato nei cinema italiani il 9, 10 e 11 dicembre 2024 in una versione restaurata in 4K grazie ad Adler Entertainment.



In Italia, infatti, Una poltrona per due è diventato negli anni un vero e proprio rito delle feste, un rito che si celebra su quel particolare "altare" che è il piccolo schermo.

Dunque questo classico intramontabile ha conquistato il pubblico italiano di anno in anno, stregandolo con la sua comicità arguta e facendo passare quel messaggio sempre attuale.

Dopo anni di trasmissione esclusivamente televisiva, l'amato capolavoro diretto da Landis torna al cinema in una versione restaurata in 4K.