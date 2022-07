3/11 ©Webphoto

The Blues Brothers (1980). Dan Aykroyd e l’amico John Belushi interpretano I fratelli Blues in questo imprescindibile film cult. Convinti di essere in missione per conto di Dio, vogliono salvare dalla chiusura l’orfanotrofio in cui sono cresciuti

Dan Aykroyd, ecco 10 curiosità sull'attore