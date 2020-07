2/10 @Fotogramma – Columbia Pictures

“Ghostbusters” è in gran parte il frutto della sua grande passione per gli eventi paranormali. L’attore ha lavorato alla sceneggiatura con Harold Ramis, modificando la sua prima versione. Ha inoltre spiegato come suo nonno abbia inventato un dispositivo per riuscire a comunicare con i fantasmi via onde radio.

Dan Akroyd conferma che sarà in Ghostbusters 2020