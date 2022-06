Ghostbusters, tutti i piani per il futuro del franchise

Il regista di "Ghostbusters: Afterlife" Jason Reitman (figlio del grande Ivan, il compianto regista dei primi due film della saga, quelli datati anni '80) e il co-sceneggiatore Gil Kenan hanno parlato in esclusiva con The Hollywood Reporter dei prossimi capitoli dell'epopoea degli Acchiappafantasmi. La coppia si è aperta in occasione del Ghostbusters Day, l'anniversario dell'uscita del film originale nel 1984, celebrato mercoledì 8 giugno

Il giornalista Ryan Parker ha interpellato la coppia circa i tantissimi contenuti in arrivo: si parla di due film, una serie televisiva animata, videogiochi e un fumetto seriale pubblicato dalla casa editrice statunitense specializzata in comics, la Dark Horse Comics.



Jason Reitman e Gil Kenan hanno offerto in esclusiva a THR alcuni dettagli, focalizzandosi sulla serie di commedie live action che firmeranno loro due.



Il duo dietro l'amato terzo capitolo del franchise (uscito l’anno scorso, con protagonisti Dan Aykroyd e il compianto Harold Ramis), ha raccontato a The Hollywood Reporter che il prossimo film ha un nome in codice ormai ufficiale: “Firehouse”.



“Alla fine di Ghostbusters: Afterlife, l'Ecto-1 sta guidando verso Manhattan, tornando a casa. E prima che qualcuno sentisse il titolo Afterlife, l'abbiamo chiamato Rust City. Il che non avrebbe avuto senso per nessuno finché non avesse visto il film. Il nome in codice per il prossimo film è ‘Firehouse’”, ha dichiarato Reitman a THR.



Ma stavolta quel nome lo capirebbe chiunque, anche prima di vedere il nuovo film: si tratta infatti, ovviamente, del quartier generale degli Acchiappafantasmi nei due film degli anni '80.



"Stiamo scrivendo il più velocemente possibile", rivela Kenan, aggiungendo: "Avevamo la storia prima di finire Afterlife. E lo abbiamo realizzato con tutta la cura necessaria per trasformare Afterlife in un degno sequel".



Cinema: è morto Ivan Reitman, il regista di "Ghostbusters" Ricordiamo che i due film originali di Ghostbusters usciti negli anni '80 sono stati entrambi diretti dal compianto Ivan Reitman, mitico regista scomparso lo scorso febbraio.

Suo figlio, Jason, ha diretto e scritto Afterlife con Kenan. Suo padre, che è anche il padre putativo di questa saga, era uno dei produttori del film di Jason.

Come riporta Ryan Parker su THR, Jason Reitman e Gil Kenan “sono grati di essere stati in grado di esporre i loro piani per il futuro del franchise all'anziano Reitman, che era elettrizzato”.



Le parole del regista Jason Reitman

Ghostbusters, in arrivo un altro film? Raccontando di quando lui e Kenan si sono confrontati con Ivan Reitman, il figlio Jason ha detto: "Abbiamo parlato di ciò che volevamo che accadesse alla famiglia Spengler e anche al di fuori della famiglia Spengler. Ed era così eccitato. Era entusiasta di dove volevamo andare. E sedersi lì, a dirgli cosa volevamo fare con la storia era una responsabilità scoraggiante, ma il suo entusiasmo per essa è ciò che ci alimenta oggi", ha detto con commozione Jason Reitman, da poco rimasto orfano del padre, scomparso il 12 febbraio 2022 all'età di 75 anni.

Alcuni dettagli svelati

Ghostbusters - Legacy: Dan Aykroyd annuncia nuovi sequel Reitman ha confermato che Ernie Hudson tornerà nel suo ruolo, quello di Winston Zeddemore. Ciò era stato già apertamente suggerito dall'ultimo film, Afterlife, o meglio: dai suoi titoli di coda.



“Il personaggio di Winston Zeddemore e Zeddemore Industries è fortemente presente nel futuro di Ghostbusters”, ammette Reitman.



Il film di animazione

Ghostbusters: Legacy arriva in prima tv su Sky In cantiere alla Sony Pictures Animation c'è un film di animazione che comprende nel team creativo i registi Jennifer Kluska (Hotel Transylvania: Transformania) e Chris Prynoski (produttore esecutivo, Beavis e Butt-Head Do the Universe) e la scrittrice Brenda Hsueh (produttrice supervisor, Disjointed).

"Il film d'animazione ci porterà in luoghi in cui non siamo mai stati prima", ha dichiarato lo sceneggiatore Kenan a THR. “Adoriamo questi personaggi e siamo così entusiasti di spingere i confini di quella che consideriamo una storia Ghostbusters”.



La nuova serie animata

I migliori film da vedere a maggio 2022 in streaming e al cinema. FOTO Sta per arrivare anche una nuova serie animata, prodotta da Netflix e Ghost Corps, Inc. (si tratta di un dipartimento della Columbia Pictures di Sony".



"Una serie animata e un film d'animazione ci permetteranno di approfondire i luoghi di cui Dan Aykroyd ha parlato quando ha parlato per la prima volta di Ghostbusters”, racconta Jason Reitman a The Hollywood Reporter.



I videogiochi e i fumetti

Venom 3 e il sequel di Ghostbusters: Legacy sono in lavorazione Non mancano all'appello i videogame. Ghostbusters VR Academy è un simulatore di allenamento immersivo suddiviso in due giochi distinti, ambientato nel mondo di Ghostbusters e in uscita entro la fine di quest'anno.

È stato viluppato da Hologate VR Game Sony Pictures Virtual Reality (SPVR), in associazione con Ghost Corps.

Last but not least, la casa editrice statunitense specializzata in fumetti Dark Horse Comics sta lavorando con Reitman e Kenan su una serie di fumetti di Ghostbusters che aiuterà a colmare il divario tra Ghostbusters: Afterlife e il prossimo sequel.



"Quando abbiamo parlato per la prima volta di Afterlife tre anni fa al Ghostbusters Day, la nostra speranza era che avrebbe portato a tutti i tipi di grande narrazione, che non sarebbe stato un film unico, ma l'apertura di una porta", ha detto Reitman a THR . “E oggi, quella promessa si avvera. Se siete dei fan di Ghostbusters, state per avere accesso a tutti i diversi decenni di storia di Ghostbusters e al futuro, a personaggi che non avete ancora incontrato e a luoghi in cui non siete ancora andato. Se siete dei fan di Ghostbusters, vedrete molte cose in arrivo”, ha concluso Reitman, aggiungendo hype all’hype.