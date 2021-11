Una notizia che non è di certo passata inosservata. Il magazine ha rivelato l’accordo raggiunto riportando anche le parole di Sanford Panitch , Presidente di Sony Pictures Motion Picture Group : “ Jason è proprio ciò che uno sogna: uno storyteller di fama mondiale e inconfondibile, un regista visionario e un partner di produzione da sogno. Jason e Gil come co-sceneggiatori hanno una notevole comprensione del cinema di qualità e siamo entusiasti dei progetti futuri di questi ragazzi”.

Jason Reitman e Gil Kenan hanno invece dichiarato: "Siamo entusiasti di aver trasformato la nostra partnership di narrazione in una società di produzione a tutti gli effetti e non potremmo essere più orgogliosi di avere una casa come Sony Pictures, lo studio più impegnato nell’offrire un’esperienza cinematografica in evoluzione”.