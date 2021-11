Ghostbusters, l'auto rubata a Lucca è nelle mani di Fabio Rovazzi

Sì, magari Fabio all’inizio non voleva proprio rivelare la sua identità, ha provato a nascondersi dietro una maschera e a camuffare la sua voce con un programma di editing audio, ma i suoi complici sono un po’ pasticcioni e alla fine tutto è stato svelato. Ma perché Fabio e i suoi Guardiani (forse) hanno rubato una delle più iconiche automobili nella storia del cinema? Lo spiega lo stesso video indirizzato a Sony Pictures: “Esiste solo una possibilità per voi di riaverla, convincendoci con il nuovo film Ghostbusters: Legacy – dice Rovazzi – se quando andremo a vederlo, anche solo uno di noi uscirà dalla sala scontento, la Ecto-1 rimarrà con noi per sempre”.

Una trovata pubblicitaria sicuramente originale e brillante, quella di Sony Pictures, con l’artista che assicura la volontà di trattare al meglio l’auto e dà appuntamento al cinema. Quando? Il 18 novembre, ovviamente, data ufficiale per l’uscita nelle sale italiane di Ghostbusters: Legacy, sequel dell’amatissima saga degli Acchiappafantasmi. Una vera e propria sfida, quella di non deludere i vecchi fan e di conquistare i più giovani, che stando alle prime reazioni della critica pare essere già vinta.

LA TRAMA DI GHOSTBUSTERS LEGACY

leggi anche

Ghostbusters: Legacy, il nuovo poster e la data di uscita del film

Phoebe (Mckenna Grace) e Travor (l'attore Finn Wolfhard, volto di Stranger Things), nipoti del dottor Egon Spangler (in “Ghostbusters” interpretato da Harold Ramis), scovano nella loro vecchia casa dell'Oklahoma i bizzarri attrezzi del mestiere del nonno, le cui attività sono avvolte nel mistero. L'arrivo di minacciose presenze soprannaturali costringerà i ragazzi a scoprire i segreti di famiglia e a mettersi alla prova come novelli acchiappafantasmi correndo rischi mortali affrontati, come da lunga tradizione, in chiave assolutamente esilarante.