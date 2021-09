Ghostbusters: Legacy, il nuovo poster e la data di uscita del film

Una nuova data d’uscita per l’attesa pellicola di Jason Reitman, leggermente rinviata rispetto a quanto annunciato

Si avvicina sempre più l’uscita al cinema di “Ghostbuster: Legacy”, che promette di offrire al grande pubblico un sequel all’altezza degli originali (o quantomeno del primo, visto le critiche piovute sul secondo). Non si terrà conto del film del 2016 di Paul Feig, provando a rilanciare un franchise in vista anche di futuri ipotetici sequel.

Il passo più importante è quello di proporre una nuova generazione, portando in sala un’avventura incredibile con protagonisti particolarmente giovani, in pieno stile “Goonies” (volendo indicare un esempio tra i tanti possibili). Sony Pictures ha proposto online un nuovo poster italiano, che non fa che aumentare l’hype degli appassionati.

Grande curiosità per questo “Ghostbusters: Legacy”, che troverà il modo di far tornare sul grande schermo anche gli acchiappafantasmi originali, ovvero Bill Murray, Dan Aykroyd ed Ernie Hudson. Sarà inoltre omaggiato il compianto Harold Ramis e mostrate ancora una volta Sigourney Weaver e Annie Potts.