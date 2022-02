Cinema: è morto Ivan Reitman, il regista di "Ghostbusters"

I familiari hanno annunciato la scomparsa, avvenuta nella casa di Montecito all’età di 75 anni. La sua fortuna era iniziata nel 1978 come produttore di "Animal House”, ma il suo nome è legato soprattutto agli acchiappafantasmi, di cui ha prodotto e diretto i film del 1984 e del 1989 (oltre alla produzione dei recenti reboot). Tra le commedie di successo che portano la sua firma anche Un poliziotto alle elementari, Dave - Presidente per un giorno, Junior e Due padri di troppo Condividi

Il regista e produttore cinematografico Ivan Reitman è morto a 75 anni nella sua casa a Montecito in California. Nato in Slovacchia e naturalizzato canadese, il nome di Reitman è legato ad alcune pellicole di grande successo come “Animal House” (di cui fu produttore) e “Ghostubusters”, di cui diresse i primi due film. In un comunicato i figli hanno annunciato: “Piangiamo la perdita inaspettata di un marito, un padre e nonno che ci ha insegnato a vedere la magia nella vita. Ci confortiamo sapendo che il suo lavoro come artista del cinema ha portato tanta felicità in giro per il mondo”.

La carriera leggi anche Ghostbusters Ultimate Collection, trailer: anteprima scene eliminate Nato a Komarno il 27 ottobre del 1946, Reitman emigrò in Canada con la famiglia quando era bambino. Si diplomò alla McMaster University e cominciò a lavorare nel cinema. La sua carriera prese una svolta quando produsse nel 1978 "Animal House", film diretto da John Landis che fece emergere l’enorme talento di John Belushi. Reitman iniziò a lavorare con un gruppo di attori legati al Saturday Night Live, come Bill Murray, che fu il protagonista del suo esordio da regista, "Polpette", nel 1979, seguito da "Stripes - Un plotone di svitati" dove accanto a Murray c'era Harold Ramis. Proprio Ramis, insieme a Dan Aycroyd, fu l'autore del soggetto e della sceneggiatura di "Ghostbusters - Gli acchiappafantasmi” nel 1984. Reitman diresse il primo e il secondo film della saga, cinque anni più tardi, oltre a produrla. In questi anni diresse altre commedie che andarono molto bene al botteghino come "Pericolosamente insieme" e "I gemelli". Con Arnold Schwarzenegger strinse un sodalizio che avrebbe portato a dirigerlo in altri due film apprezzati dal pubblico: "Un poliziotto alle elementari" e "Junior".