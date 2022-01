Ghostbusters Ultimate Collection, trailer: anteprima scene eliminate

Gli appassionati della saga degli “ Acchiappafantasmi ” non potranno lasciarsi sfuggire l'occasione di possedere in un unico imperdibile cofanetto tutti i lungometraggi e i materiali che riguardano i loro beniamini, creati per il grande schermo negli anni Ottanta e giunti fino a noi attraverso fortunati e celebri sequel. Il 1° febbraio Sony lancerà sul mercato “Ghostbusters Ultimate Collection”, uno speciale boxset che focalizza l'attenzione sui tre titoli originali del franchise diretti da Ivan e Jason Reitman. Del box, arricchito di contenuti inediti, è ora disponibile un accattivante trailer.

Il cofanetto: 8 dischi e 20 ore di scene inedite

L'uscita di “Ghostbusters: Legacy”, che ha debuttato in Italia al cinema lo scorso novembre, è stata l'occasione per la Sony di riordinare il vasto materiale prodotto negli ultimi trent'anni a proposito degli “Acchiappafantasmi”, la cui fortuna e il cui mito è iniziato sullo schermo nel 1984 con “Ghostbusters - Acchiappafantasmi” di Ivan Reitman.

Il nuovo cofanetto “Ghostbusters Ultimate Collection” è una raccolta di materiali essenziali destinata ai fan di vecchia data e a quelli nuovi, che vogliono sapere tutto di uno dei franchise più amati dagli spettatori delle ultime generazioni.

Contenuti inediti, scene tagliate, montaggi originali ma anche provini (come quelli che, passando per Denise Crosby e Kelly LeBrock, hanno portato poi alla scelta di Sigourney Weaver per il l'iconico ruolo di Dana Barrett), sono davvero tante le ragioni che rendono questa raccolta la più esaustiva sul tema “Acchiappafantasmi” presente sul mercato. Otto dischi arricchiti da oltre venti ore di girato mai viste prima racchuse in una confezione che ricorda in tutto e per tutto la inconfondibile ghost-trap, già da sola oggetto del desiderio dei veri fan.



L'ultimo arrivato: “Ghostbusters: Legacy”

Pezzo forte del cofanetto, la versione digitale del reboot al femminile del franchise diretto da Paul Feig nel 2016 ma anche l'ultimo capitolo dell'avventura soprannaturale diretta dal talentuoso Ivan Reitman sotto la supervisione del padre, che ha girato i primi due film col cast degli “Acchiappafantasmi” originale, il gruppo formato da Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson. Il film del 2021 è una riuscitissima operazione nostalgia che immagina un'evoluzione della storia fino ai tempi nostri introducendo una nuova generazione di attori, volti familiari al pubblico contemporaneo. Tra le giovani star di “Ghostbusters: Legacy”, accanto a Paul Rudd, compaiono tra gli altri, Finn Wolfhard e Mckenna Grace, due nomi molto promettenti di Hollywood.