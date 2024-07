Eddie Murphy torna "Piedipiatti a Beverly Hills"

Il Film ed Eddie

Azione e tante risate, forse un’operazione nostalgia ma non troppo: Eddie Murphy torna nei panni di UN PIEDIPIATTI A BEVERLY HILLS: AXEL F. Sono passati 40 anni dal primo film, che ha sbancato al botteghino, considerato un cult di genere. Il nuovo capitolo, il quarto della “saga”, vede ancora una volta protagonista il poliziotto dalla risata contagiosa, che in quella eterna lotta tra buoni e cattivi, ha un motivo in più per far valere la giustizia, sua figlia è in pericolo.

“Axel è un uomo comune, non è un supereroe, non ha un mantello, ci si può immedesimare in lui, conosci persone come lui, è quel ragazzo con il quale bevi una birra” ci spiega Eddie Murphy che abbiamo incontrato da remoto. Inutile far finta che il tempo non sia passato e in modo molto onesto il famoso attore, regista e produttore di Hollywood ci dice: “Non sono più agile come un tempo, come a 21 anni. Adesso sono più prudente. Non voglio farmi male sul set, questi sono film di azione, quindi devi fare acrobazie action, quando avevo 21 anni le facevo. C’è una scena dove Axel vola fuori da un camion con una catena, adesso non lo farei". Divertente, cordiale, non vuole svelare troppo della trama ma ammette che si sta già lavorando a un seguito...il numero cinque