Beverly Hills Cop, Eddie Murphy apre al quinto film

La commedia d’azione Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, in arrivo il 3 luglio su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), potrebbe non essere l’ultima fatica all’interno della saga per Eddie Murphy. L’attore, apparso per la prima volta nel 1984 nel primo episodio Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, ha infatti acceso le speranze dei fan per una prossima quinta avventura nel ruolo del protagonista, il poliziotto di Detroit Axel Foley. “Penso che continuerò ad essere una persona creativa fino al giorno in cui morirò”, ha dichiarato al The Today Show Murphy, che aveva l’iniziale intenzione di abbandonare la recitazione dopo i 50 anni, ormai compiuti nel 2011, e che ora non vede limiti alle apparizioni sul grande schermo. L’attore ha anche ammesso che gli piacerebbe interpretare ancora una volta Axel: “Lo spero, perché questo film è venuto così bello, soprattutto se sei cresciuto guardando il film, allora adorerai davvero, davvero questo nuovo film”.