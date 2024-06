Will Smith sarà il protagonista del thriller fantascientifico Resistor

Will Smith sarà il protagonista del film che mescola i generi del thriller e della fantascienza Resistor di Sony Pictures. Dopo il successo di Bad Boys: Ride or Die, l’attore americano collaborerà quindi nuovamente con lo studio cinematografico per questa attesissima pellicola che si basa sul romanzo del 2014 di Daniel Suarez intitolato Influx. La notizia è stata riportata da Deadline in anteprima, subito ripresa da tutti i media statunitensi e poi internazionali.

A fare da sfondo è una società distopica

La trama del film Resistor è ancora segreta, tuttavia sappiamo che il romanzo Influx si svolge in una società distopica in cui il governo utilizza tattiche oscure per impedire il progresso tecnologico.

L'ultimo progetto di Smith con Sony Pictures è stato il quarto capitolo della serie d'azione con venature comedy Bad Boys, che è stato un grande successo dato che ha incassato 113 milioni di dollari al botteghino statunitense e 215,5 milioni in tutto il mondo. Il franchise di Bad Boys ha recentemente superato il miliardo di dollari a livello globale.

Questi risultati al botteghino hanno rappresentato una grande vittoria per Will Smith, la cui carriera era in pericolo dopo aver schiaffeggiato Chris Rock sul palco degli Oscar in quello che è passato alla storia come lo “slap-gate”.

E, a ben guardare, Bad Boys: Ride or Die potrebbe volutamente fare riferimento proprio a quel momento: c’è infatti una scena in cui Martin Lawrence schiaffeggia ripetutamente Smith in faccia per farlo tornare al suo personaggio di "bad boy”… Angelique Jackson di Variety ha scritto un articolo in cui afferma che quello che a suo avviso è un chiaro riferimento allo schiaffo dello scandalo "potrebbe salvare la carriera di Smith".

Infatti, pare proprio che quello schiaffo di scena espiatorio alla fine ci sia riuscito.